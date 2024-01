Karneval in Dormagen Die besten Kostüme für Jecken

Die nächste Karnevalssession steht vor der Tür. Da stellt sich bei vielen Jecken die Frage, in welche Rolle sie in diesem Jahr schlüpfen wollen. Antworten darauf finden sie womöglich im Einzelhandelsgeschäft Gongoll an der Lübecker Straße in Dormagen. Dort finden sich nach Angaben von Mitarbeiterin Sylvia Hurow um die 150 verschiedene Kostüme. Damit ist Gongoll mit einer der größten Abteilungen für Karnevalskostüme im Rhein-Kreis Neuss. Die Mitarbeiterinnen, ein Azubi und unsere Autorin haben für uns getestet, welche Trends die Session in diesem Jahr bestimmen.