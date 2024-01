Babynamen im Jahr 2023 Mia und Leon sind die beliebtesten Namen in Dormagen

In ganz Deutschland waren im vergangenen Jahr Emilia und Noah die beliebtesten Namen – genauso wie schon im Jahr zuvor. Auf den zweiten Platz schafften es bundesweit Emma und Matteo, auf Platz drei kamen 2023 Sophia und Elias. Auch in Nordrhein-Westfalen waren Emilia und Noah die beliebtesten Vornamen für Babys. Die beiden Namen stehen mittlerweile im vierten Jahr an der Spitze in NRW. Sie lösten einst Mia und Ben ab.