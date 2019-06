Ehejubiläum in Dormagen : Eheleute Karl und Trude Fischer feiern Diamanthochzeit

Hackenbroich Zum mittlerweile 60. Mal jährte sich jetzt der Tag, an dem Karl und Gertrud „Trude“ Fischer den Bund fürs Leben geschlossen haben.

Am Tag ihrer Heirat in Oberkassel war es ebenso heiß wie in diesen Tagen, wie sich die beiden Diamanthochzeiter noch genau erinnern. Die Sahne für den Kuchen wurde damals schon beim Schlagen sauer. Doch damit nicht genug. Angesichts der seinerzeitigen Hitze war der gesamte Biervorrat für die Hochzeit bereits beim Polterabend am Tag zuvor vernichtet worden. Improvisieren war das Gebot der Stunde, und so wurde noch schnell mit einem Fiat 600 neues Bier für die Feier besorgt.