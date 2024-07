Nicht mehr barrierefrei erreichbar Aufzüge am Bahnhof Dormagen werden modernisiert

Insgesamt investiert die DB mit Bundesmitteln über 600.000 Euro in den Aufzugstausch am Bahnhof Dormagen. Die neuen Aufzüge sind – genauso wie die vorherigen – mit dem Diagnosetool ADAM (Ausbau Digitalisierung Anlagenmanagement) ausgestattet, d.h. sie können Störungen automatisiert melden. Ein Tool erfasst permanent den Zustand der Aufzüge und übermittelt diese Daten an die Betriebszentrale. Störungen werden durch die eingebauten Sensoren sofort gemeldet. So können Mitarbeiter die Reparatur schneller beauftragen und Ausfälle zügiger beheben. Aufzüge und auch Fahrtreppen stehen so schneller wieder für Kunden zur Verfügung, Reparaturen erfolgen zügiger. Zudem können die Reisenden selbst den Status der Aufzüge vor Reiseantritt hier oder in der App „Bahnhof live“ prüfen.