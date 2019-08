Jugendcafé in Dormagen : Mädchen werden im Micado kreativ

Dormagen Derzeit geht es in der Designwerkstatt um Nähen und Schneidern. Zuletzt stellten die jungen Teilnehmerinnen individuelle Schlüsselanhänger.

Alles was zum Nähen von Schlüsselanhängern benötigt wird, ist bereits im Jugendcafé Micado an der Kölner Straße 36 vorhanden: Nähmaschinen, unterschiedliche Stoffe in allerlei Farben sowie Nadelkissen. Nicht zu vergessen eine große Portion an Kreativität und Motivation.

Um näher an der Lebenswelt der Jugendlichen dran zu sein, wurde eigens ein Instagram-Kanal ‚designwerkstattmicado‘ eingerichtet, der von den Übungsleiterinnen regelmäßig mit neuen Inhalten versorgt wird. Hier können sich die Jugendlichen ansehen, was beim letzten Treffen an Innovativem entstanden ist und sich darüber informieren, was in der Designwerkstatt als nächstes auf dem Programm steht. Der Kanal dient damit auch als wichtiges Werbeinstrument. „Wir persönlich informieren uns immer auf Instagram, was als nächstes ansteht“, so die Zwillinge Michelle und Sarah.