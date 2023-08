Kinderdreigestirn in Dormagen Eine „KG-Liebe“ wird das neue Prinzenpaar

Am Samstagnachmittag verkündete Jens Wagner, Präsident der Karnevalsgesellschaft (KG) „Ahl Dormagener Junge“, beim Sommerfest an der Kulle, wer die Dormagener Jecken in der kommenden Session 2023/24 regieren wird. Nach der Session 2016/17 gibt es jetzt wieder ein Prinzenpaar: Prinz Sebastian I. (Bönsch) mit seiner Prinzessin Zarah (Sarah Korpel). Dass der Karneval die Menschen zusammenbringt, zeigt das neue Prinzenpaar beispielhaft, denn sie sind eine echte „KG-Liebe“.