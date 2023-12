Adventszeit in Dormagen Weihnachtstreff belebt die Innenstadt

Der Duft gebrannter Mandeln, gegrillter Bratwurst und dampfenden Glühweins erfüllte in den vergangenen Tagen die gesamte Kölner Straße. An diesem Wochenende hatte die Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Dormagen (SWD) alle Register gezogen und neben einem umfangreichen Bühnenprogramm mit Sängerinnen und Sängern über ein Dutzend verschiedene Verkaufsstände auf der Einkaufsstraße platziert. Während die Eröffnung am Freitagnachmittag bei bestem Wetter ein voller Erfolg war, lief der Samstag zunächst etwas ruhiger an. Das Highlight des Wochenendes war wohl der verkaufsoffene Sonntag, der zahlreiche Menschen in die City lockte und für einen vollen Weihnachtstreff sorgte.