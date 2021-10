Neues Format in Dormagen : Der Spätherbst-Markt kommt in die Stadt

Dormagen Mit dem „Spätherbst-Markt“ kommt ein neues Format in die Dormagener Innenstadt. Ende Oktober können sich die Bürger auf einen neuen Markt freuen.

Bunte Blätter, gemütliche, verregnete Tage und Früchtetee sind Motive, die Jedem sofort in den Kopf kommen, wenn er an die dritte Jahreszeit denkt. Hinzu kommen lange Sonntags-Spaziergänge, die beispielsweise auf einem Flohmarkt enden können. Mit dem „Spätherbst-Markt“ möchte Dormagen in diesem Jahr ein neues Format für die Stadt einführen, um die Einwohner herbstlich zu stimmen. Der Hintergrund dessen sei der Ausfall zahlreicher Stadtfeste im ersten Halbjahr des Jahres, so Stadtmarketing-Leiter Thomas Schmitt. Um dem entgegenzuwirken, können Dormagener am Sonntag, den 31. Oktober, in der Innenstadt „heimatshoppen“.