MIT-Unternehmerfrühstück in Dormagen Privater Hausbau kommt quasi zum Erliegen

Referent Alfred Laufenberg und der MIT-Vorsitzende Michael Conrad konnten dabei zahlreiche Teilnehmer aus der Branche, der Stadt und der Lokalpolitik begrüßen und unterstrichen die Aktualität des Themas. Der Immobilienmarkt habe sich insgesamt beruhigt, Preise seien auf hohem Niveau stabil und die Zinsen pendelten sich ein, so leitete Alfred Laufenberg zu Beginn ein. Sorge bereite jedoch, dass es für junge Familien schwierig sei, Wohnungen in Dormagen zu finden. Bis 2030 sei ein Plus von ca. 2000 Wohneinheiten nötig, bis 2040 seien es knapp 4000. „Nach dem aktuellen Stand werden wir bis 2030 in Dormagen ein Plus von 800 bis 900 Wohnungen erreichen.“ führt Alfred Laufenberg aus. Das sei somit die Hälfte des Bedarfs, so der Experte.