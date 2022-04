Naherholung in Dormagen : Der Leinpfad wird nicht Rollator-tauglich gemacht

Zons Der Rhein-Kreis hat gegen die Maßnahme Einspruch erhoben. Zudem wären die Kosten mit geschätzt 750.000 Euro zuzüglich jährlicher Instandhaltung zu hoch.

(ssc) Der Antrag der Senioren Union der CDU sollte für Barrierefreiheit sorgen – und für mehr Teilhabe von Älteren und Behinderten an den Möglichkeiten der Naherholung, die es in Dormagen gibt. Doch der Leinpfad entlang des Rheinufers zwischen Zons und dem Campingplatz Grind in Stürzelberg wird nicht seniorengerecht, insbesondere für Rollatoren und gehbehinderte Menschen, ausgebaut und befestigt, wie es die Senioren Union vorgeschlagen hatte. Das wurde in der jüngsten Sitzung des Dormagener Planungsausschusses bekannt. Hauptgründe sind hohe Kosten und genehmigungsrechtliche Hindernisse. Denn der Leinpfad liegt in einem Naturschutzgebiet.