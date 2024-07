Der Kräutergarten in Zons Kleinod wird wieder auf Vordermann gebracht

Kräutergärten erfreuen sich großer Beliebtheit und sind nicht nur in botanischen Gärten und Klöstern zu finden, sondern zunehmend auch in Privatgärten – oder in Zons hinter der Tourist-Info. Dieser wurde 1989 nach einem Plan des damaligen Leiters des Grünflächenamtes angelegt. Ursprünglich war dort ein Teich angelegt und die Beete waren mit Heilkräutern bepflanzt, die den entsprechenden Organen zugeordnet waren. Davon war lange Zeit nichts mehr zu sehen, bis Hans Uhr kam.