Augenmerk auf Demokratie-Erziehung 10 Jahre Freundeskreis Raphaelshaus in Dormagen

In diesem Zusammenhang ging Seegers ausführlich auf die Gedenkstätte im Bunker der Jugendhilfeeinrichtung ein: „Dieses Projekt dient der Demokratie-Erziehung, deren Bedeutung angesichts des erstarkenden Rechtsextremismus in Deutschland gar nicht hoch genug eingeschätzt werden kann.“ Er zitierte eine Studie der britischen Zeitschrift „The Economist“, nach der nur 7,8 Prozent der Weltbevölkerung in lupenreinen Demokratien leben. Noch gehöre die Bundesrepublik dazu, habe aber ihren Spitzenplatz bereits verloren. „Daher gilt diesem Projekt unser besonderes Augenmerk.“