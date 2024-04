Sport in Dormagen Der FC Straberg hat jetzt über 1000 Mitglieder

Das war die größte Resonanz seit zwölf Jahren: 61 Mitglieder kamen zur Jahresversammlung des FC Straberg in das Clubheim am Walddorfstadion. „Wir sind höchst zufrieden und stolz auf die Entwicklung im Jahr 2023 – das gilt für alle Abteilungen vom Fußball über das Kinderturnen und die vielen Breitensportaktivitäten bis hin zur Leichtathletik“, sagte der Vereinsvorsitzende Frank Hofer. Geschäftsführer Berthold Mertes nannte die für das rund 2750 Einwohner zählende Walddorf stolze Zahl von derzeit 1034 Mitgliedern und richtete den Blick nach vorne: „Unser Ziel ist es weiterhin, die vielen Puzzleteile zu einem stimmigen Gesamtbild zusammenzufügen. Wir sind ein Verein, in dem an einem Strang gezogen wird.“