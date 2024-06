Deichverband Dormagen/Zons Neuer Erbentag gewählt

Die Mitglieder werden in den nächsten Jahren die anstehenden Deichsanierungen im gesamten Verbandsgebiet aktiv begleiten und die im Hochwasserfall sowohl in technischen als auch in kaufmännischen Belangen aktiv mitarbeiten. „Der neue Erbentag freut sich schon jetzt auf eine spannenden ehrenamtliche Tätigkeit“, so Klütsch.