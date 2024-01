Austauschschüler aus Spanien Eduardo aus Madrid sucht eine Gastfamilie in Dormagen

„Die aktuelle Gastfamilie kann Eduardo leider nicht bis zum Ende seines Aufenthalts aufnehmen“, sagt Sprecherin Carola Orti von Havranek. Er habe sich in Dormagen aber gut eingelebt und würde sich deshalb freuen, in der Stadt oder der Umgebung wohnen zu bleiben. Ein Austauschjahr in Deutschland hat er deshalb gewählt, weil er sich sehr für die deutsche Kultur und Gesellschaft interessiert, wie er selbst sagt. Eduardo mag Karate, fährt gerne Fahrrad und interessiert sich auch für Basketball und Fußball, wie er sagt. Ansonsten gehe er in seiner Freizeit gerne ins Kino oder zum Bowling. Durch seine zwei jüngeren Brüder habe er zuhause früh gelernt, Verantwortung zu übernehmen. Naturwissenschaften sind seine Lieblingsfächer.