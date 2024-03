Denkmalpflege in Dormagen Stadt dankt Heinz Krosch für sein Engagement

Bevor Norbert Führes am vergangenen Mittwoch in Vertretung des erkrankten Joachim Fischer in die Tagesordnung des Kulturausschusses einstieg, verkündete er den Ausschussmitgliedern noch einige personelle Veränderungen in der ehrenamtlichen Denkmalpflege. Gemeinsam mit Kulturdezernent Torsten Spillmann und dem städtischen Denkmalschutzbeauftragten Harald Schlimgen verabschiedete er den Denkmalpfleger Heinz Krosch in den „ehrenamtlichen Ruhestand“.