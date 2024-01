Bauernproteste in Dormagen „Wir subventionieren den dritten Fernseher“

Dormagen · Bauernproteste in Dormagen, zweiter Akt. Nach dem Protestzug am Montag ging es am Mittwoch in die zweite Runde. In einem Café trafen die Bauern auf die Politik. Überraschendes gab es vom Bürgermeister zu hören.

11.01.2024 , 15:43 Uhr

Trotz des Lächelns ist den Landwirten nicht wirklich zum Lächeln zumute. Willi Feiser (v..l.) Christoph Hilden, Wilhelm Longerich, Daniel Rinkert, Johannes Küppers, Erik Lierenfeld, Bernhard Nauen sowie ein Mitarbeiter trafen sich zum Gespräch. Foto: Andrea Lemke

Von Andrea Lemke