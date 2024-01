Kundgebung in Dormagen Breites Bündnis ruft zur Demo gegen Faschismus auf

unter dem Motto „Für Demokratie – gegen Faschismus“ ruft ein breites Bündnis aus der Stadtgesellschaft für kommenden Sonntag, 28. Januar, alle Dormagenerinnen und Dormagener ab 14 Uhr zur Teilnahme an einer Kundgebung vor dem Historischen Rathaus auf. Zusammen mit dem Inhaber der Dormagener Citybuchhandlung und Organisator der Kundgebung, Jorgos Flambouraris, appelliert Bürgermeister Erik Lierenfeld an alle demokratischen Kräfte in Dormagen, sich an der Demonstration zu beteiligen, wie es in einer Mitteilung der Stadt heißt.