Junge Frau aus Delrath bei Ninja Warrior Aufgeben ist für Josefin Kiebel keine Option

Josefin Kiebel ist eine Kämpferin. Eine echte Ninja Warrior im Leben, für die Herausforderungen dazu da sind, sportlich bewältigt zu werden. Zwar hat sie das Halbfinale in der gleichnamigen RTL-Gameshow am vergangenen Freitagabend dieses Mal noch nicht erreicht, bei der Ring-Jagd fehlte es am Ende des dritten Hindernisses an ein wenig Schwung, doch hat sie das Moderatorenteam mit ihrer Darbietung schon jetzt restlos begeistert. „Das war super! Eine klasse Vorstellung dieser jungen Kämpferin“, lobte Kommentator Frank Buschmann. Die Hobbyathletin selbst ist ebenso zufrieden mit ihrer Leistung. „Ich hatte mir vorgenommen, die ersten zwei Hindernisse zu bezwingen. Das habe ich geschafft“, sagt sie und strahlt. Ihr Plan ist es, weiter zu trainieren und sich Schritt für Schritt nach vorne zu arbeiten. Denn sich auf erbrachten Leistungen auszuruhen oder gar aufzugeben ist für sie keine Option, sondern Ansporn, noch weitere, härtere Hindernisse in diesem Parcours zu meistern. „Ich will im nächsten Jahr wieder dabei sein“, lautet ihr erklärtes Ziel.