Brauchtum in Dormagen Delrather feiern ihr Schützenfest mit Oliver und Sylwia Koster

Die Vorfreude auf die Festtage in Delrath war groß, und alle sind sich ihres Mottos voll bewusst, das auf einem Banner zu lesen ist. „Heimat ist das höchste Gut“, so steht es da in großen Lettern. Und das nimmt man den Schützen in sämtlichen Delrather Zügen auf der Stelle ab. Umgänglich, freundlich, engagiert wie ihr Königspaar sind sie. „Leben und leben lassen“, so steuert Königin Sylwia ihr eigenes Motto bei. Gleichfalls souverän die Urideen des Schützenwesens betonend ist König Oliver I. Koster.