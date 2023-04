Offensive in Dormagen-Delhoven Start für Wohnraum und Feuerwehr

Die von Stadt und ihrer Tochter Wohnraumgesellschaft (Worado) im vergangenen Jahr gestartete „Wohnraumoffensive“ in drei Stadtteilen wird jetzt ganz konkret: Nach dem politischen Mehrheitsbeschluss Ende September im Stadtrat (CDU, Zentrum, EHFD votierten dagegen) hat der Planungsausschuss am Donnerstag den Aufstellungsbeschluss im Rahmen einer Änderung des Flächennutzungsplans gefasst. Die Verwaltung wurde beauftragt, die Planunterlagen für die öffentliche Beteiligung auszuarbeiten. Das bedeutet: Es kann kann bald losgehen, denn das offizielle Bebauungsplanverfahren ist bereits gestartet. Es ist ein besonderes Vorhaben, weil es am Ortseingang von Delhoven auf dem bekannten „Erdbeerfeld“ eine Kombination aus Wohnungsbau und Feuerwehr-Domizil wird. Baubeginn soll spätestens im kommenden Jahr sein, das Bauvolumen soll bei etwa 20 Millionen Euro liegen.