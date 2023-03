Nach langer Vakanz Post will Filiale in Delhoven eröffnen

Wenn Bürgerinnen und Bürger aus Delhoven zukünftig Briefmarken kaufen oder ein Paket aufgeben wollen, müssen sie dafür aller Wahrscheinlichkeit nach nicht mehr in einen anderen Ortsteil fahren. In das besherige Testzentrum am Rewe-Markt soll im kommenden Monat eine Postfiliale einziehen - so lange, bis der geplante Neubau von Post, Apotheke, Physiopraxis und mehr auf dem Rewe-Parkplatz erfolgt ist. Peter Herzogenrath, Betreiber des Testzentrums und zukünftiger Bauherr, hat die Initiative zu dieser Lösung ergriffen.