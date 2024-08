Schützenfest in Dormagen Delhovener feiern Schützenfest mit Freunden

Am Sonntag, 18. August, heißt es für die Schützen früh aufstehen, denn um 8.30 Uhr tritt das Regiment zum Kirchgang und Festgottesdienst in der Pfarrkirche St. Josef an. Anschließend folgt die Frühparade durch die Hauptstraße und der Kommers im Festzelt. Ein weiterer Höhepunkt ist um 15 Uhr der große Festumzug durch das Dorf mit anschließender Königsparade. Abends um 20 Uhr wird im Festzelt wieder mit der Band Soundconvoy gefeiert.