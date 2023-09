Städtepartnerschaft mit St. André Delegation aus Dormagen feiert Jubiläum

Nachdem die französische Delegation aus St. André um Bürgermeisterin Elisabeth Masse im Mai dieses Jahres die Stadt Dormagen besucht hatte und hier ihr 50-jähriges Jubiläum der Städtepartnerschaft nachgefeiert hat, stand jetzt der Gegenbesuch an. Dormagens Bürgermeister Erik Lierenfeld ist am vergangenen Wochenende mit zahlreichen Mitgliedern des Partnerschaftsvereins „Freunde von Saint-André Nievenheim“ und der stellvertretenden Bürgermeisterin Susanne Stephan-Gellrich nach Nordfrankreich gereist, um an der Jubiläumsfeier in St. André teilzunehmen. In diesem Rahmen wurde auch die neue Partnerschaftsurkunde von Elisabeth Masse, Erik Lierenfeld, Klaus Mäckel von den „Freunden von St. André Nievenheim“ und Patrick Léoszewski, Vorsitzender des Partnerschaftskomitees feierlich unterzeichnet. Begleitet wurde die Delegation von der Tanzgarde KG „Rot-Weiß Stürzelberg“, die auf der Jubiläumsfeier auftrat.