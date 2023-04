Austausch in Dormagen Appell an Schüler: „Pflanzt Bäume!“

Zum allerersten Mal bekam das Norbert-Gymnasium in Knechtsteden am Donnerstagvormittag Besuch aus der 7700 Kilometer weit entfernten neuen Dormagener Partnerstadt Chipata in Sambia. Bürgermeister Erik Lierenfeld, NGK-Schulleiter Johannes Gillrath und rund 60 Schüler der Q1 empfingen die Delegation aus Chipata mit deren Bürgermeister George Mwranza. Gemeinsam wollten sich alle Beteiligten über die aktuellen Auswirkungen des Klimawandels in Europa und in Afrika austauschen und nach möglichen Lösungen suchen.