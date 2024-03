Wahlen im Deichverband Dormagen/Zons Mitglieder für Erbentag gesucht

Am vergangenen Dienstagvormittag stellten Thomas Klütsch, Geschäftsführer des Deichverbandes Dormagen/Zons, und Peter-Olaf Hoffmann, Mitglied des Erbentages und des Wahlausschusses, in Abwesenheit von Deichgräf Joachim Fischer, der sich krankheitsbedingt entschuldigen ließ, den Fahrplan für die bevorstehende Erbentagswahl am 16. Juni vor. Denn: Um Missverständnissen wie bei der letzten Wahl 2019 vorzubeugen, vor allem bei der Frage, wer eigentlich wahlberechtigt ist, startet der Deichverband jetzt eine Informationsoffensive. Gesucht werden Verbandsmitglieder, die Lust auf eine interessante ehrenamtliche Tätigkeit haben, die die in den nächsten Jahren anstehenden Deichsanierungen im gesamten Verbandsgebiet aktiv begleiten wollen und die im Hochwasserfall sowohl in technischen als auch in kaufmännischen Belangen aktiv mitarbeiten wollen.