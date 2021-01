Großprojekt in Dormagen : Deichsanierung startet frühestens 2023

Großprojekt in Dormagen

Schafe am Deich bei Zons. Seit 2012 steht fest, dass der Deich zwischen Köln und Neuss saniert werden soll. Foto: Berns, Lothar (lber)

Dormagen Bevor die Sanierung beginnt, müssen noch einige Verfahren durchlaufen werden. Der Deichgräf des Deichverbands Dormagen/Zons geht davon aus, nicht vor 2023 mit dem Bau beginnen zu können.

„Natürlich am Rhing“

„Natürlich am Rhing“ : Eine Hymne für Dormagen

Vollblutstürmer heuert beim FC Zons an

Fußball-Kreisliga A : Vollblutstürmer heuert beim FC Zons an

Welche Einwendungen im Detail vorliegen, will Fischer nicht sagen, nur so viel: Es geht um Anwohner, die Angst haben, dass ihre Häuser den Status des Denkmalschutz verlieren, es geht um neue Bestimmungen zu Flora und Fauna. „In dem Bereich werden wir sicher nachbessern müssen“, sagt Fischer. Das bisherige Gutachten stammt noch aus dem Jahr 2012, dem Jahr, in dem der Beschluss für die Notwendigkeit einer Deichsanierung gefasst wurde.