Entsetzen in Stürzelberg : Deichmauer mit radikalen Parolen beschmiert

Stürzelberg Die Hochwasserschutzmauer in Stürzelberg ist mit rechtsradikalen Parolen beschmiert worden. Der Deichverband ist erstatte Anzeige gegen Unbekannt.

Die Mauer am Deichtor in der Einfahrt zum Grind in Stürzelberg wurde vor einigen Tagen großflächig mit Schriftzeichen und rechtsradikalen Parolen beschmiert. Der Deichverband erstattete Anzeige gegen Unbekannt bei der Kriminalpolizei.

Nach Begutachtung durch die Beamten will der Deichverband die Schmierereien zügig entfernen. „Wir hoffen, dass wir in der nächsten Woche schon erfahren, wann wir die das beseitigen können. Das möchten wir natürlich so schnell wie möglich, denn so etwas gehört dort auf keinen Fall hin.“