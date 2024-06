Deckenplatte abgestürzt Stadt prüft Schulen nach Deckenschaden im BvA

Dormagen · Deckenplatten sind am Bettina-von-Arnim-Gymnasium abgestürzt, eine hatte eine Putzfrau verletzt. Das Material ist auch noch in anderen Räumen und Schulen verbaut. Was das bedeutet.

14.06.2024 , 17:19 Uhr

16 Räume sind für den Schulbetrieb am BvA noch gesperrt. Foto: Berns, Lothar (lber)