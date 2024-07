Schlechte Ernte bei Spargel und Erdbeeren Gehen Dormagen die Erdbeeren aus?

Die gute Nachricht vorweg: Noch bis in den September und vielleicht sogar bis in den Oktober hinein werden in Dormagen Erdbeeren geerntet. Doch nach vorläufigen Ergebnissen werden 2024 in NRW rund 26 Prozent weniger Erdbeeren geerntet als im Vorjahr, so eine Statistik des Landesbetriebs IT.NRW. Die Spargelernte geht demnach um 9,7 Prozent zurück. In Dormagen sieht es teilweise noch schlechter aus.