Dormagener Revierförster Dauerregen hat den Waldboden tief durchgefeuchtet

Das Statement ist klar und deutlich: „2023 war ein gutes Jahr“, sagt Frank Pechtheyden. Nicht jeder Dormagener wird dieser Aussage zustimmen, wenn er ein Sommer-Sonnen-Fan ist. Aber der Revierförster, der seit dem 1. Oktober Nachfolger von Theo Peters ist, kann dem zeitweiligen Dauerregen im vergangenen Jahr viel Gutes abgewinnen. „Den Bäumen im Wald hat die viele Feuchtigkeit sehr gut getan.“ 955 Liter pro Quadratmeter waren es laut der Messstation in Zons am Jahresende. Zum Vergleich: 2022 waren es lediglich 598 Liter. Dennoch: Alle Bäume werden nicht überleben, viele sind bereits durch Hitze und Krankheiten so geschädigt, dass sie in diesem Jahr abgeholzt werden müssen.