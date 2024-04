Leben auf dem Land Mehr als ein Stück Heimat

Und last but not least: Sport. Sport ist in Straberg kaum wegzudenken. Der FC Straberg organisiert neben vielen Fußballspielen vor allem verschiedene Laufveranstaltungen. Jedes Jahr findet hier der beliebte Crosslauf mit einem großen Teilnehmerfeld statt, es gibt sogar einen 6-Pfoten-Lauf, an dem Herrchen und Frauchen mit ihren Hunden teilnehmen können. Und: Die Premiere des Straberger Drittelmarathons im vergangenen Jahr war ein voller Erfolg.