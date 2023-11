Musik in Dormagen Das Vokalensemble Vox Nostra verzaubert in der Basilika

„Lehnen Sie sich zurück und genießen Sie das Ambiente“. Was selten vorkommt, dieses Mal hat sich der Gastgeber und Organist Shawn Kühn wiederholt. Eine Neuauflage war auch die bis auf den letzten Platz vollbesetzte Basilika. Anhaltend birgt dieses unter Laien fremdelnde und doch so fest europäisch verwurzelte Musizieren große Faszination aus. Es bedurfte noch nicht einmal des Hinweises, dass die vielen Kerzen im Altarraum zum Programm gehörten. Das Dormagener Publikum begriff sofort. Die optische Verzauberung kam ebenso an wie herüberklingende Botschaften aus einer anderen Welt. Die des Glaubens beispielsweise und der Klöster.