Wirtschaft in Dormagen Dormagener Vorreiter für klimaneutrale Projekte

Als Spezialist für Retail, Systemgastronomie und Pflege übernimmt das Dormagener Unternehmen ppm als Generalunternehmer die komplette Bandbreite unterschiedlichster Projekte von der Konzeption über die Planung bis hin zum Innenausbau – alles aus einer Hand. Seit 1996 schafft das Unternehmen an der Hamburger Straße Erlebniswelten für Unternehmen wie Jack Wolfskin, Stihl, Sloggi oder L‘Osteria, Chicago Bagels oder Hans im Glück, um nur einige zu nennen. Das Besondere an ppm sind nicht nur die außergewöhnlichen Shop-Lösungen oder die kreativen Interior-Designs, sondern das, was in aller Munde ist, aber selten so konkret umgesetzt wird: Nachhaltigkeit. Dafür wurde das Unternehmen jüngst mit dem Preis „Xcellence Made in Dormagen“ der Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Dormagen (SWD) ausgezeichnet.