Kriminalfall in Dormagen : Das ungelöste Rätsel des A 57-Feuerdramas

21 Autos fuhren bei dem Brückenbrand 2012 aufgrund des dichten Rauchs ineinander. Ein Mann aus Jüchen kam bei der Massenkarambolage ums Leben.

Im Winter 2012 war Erik Lierenfeld 25 Jahre alt und arbeitete noch als Teamleiter im Jobcenter in Neuss. Das war zwei Jahre, bevor er zum hauptamtlichen Bürgermeister seiner Heimatstadt Dormagen gewählt wurde. Doch was in der Nacht vom 13. auf den 14. Februar auf der Autobahn 57 bei Nievenheim geschah, lässt ihn bis heute nicht los. Ein von Unbekannten gelegtes Feuer unter der dortigen Autobahnbrücke löste ein Drama aus. Durch den dichten Rauch, der nach oben auf die Fahrbahn zog, kam es zu einer Massenkarambolage mit 21 Fahrzeugen; ein Mann aus Jüchen starb, 13 weitere Menschen wurden verletzt. Jetzt, ziemlich genau zehn Jahre später, ist immer noch nicht geklärt, wer das Feuer damals gelegt hat – für viele Opfer von damals und deren Angehörige eine sehr belastende Situation.

„Der Brand hat mich sehr schockiert. Zu dieser Zeit bin ich regelmäßig auf der A57 unterwegs gewesen und an der Stelle vorbeikommen“, erinnert sich Erik Lierenfeld. „Es hätte jeden treffen können. Und man hatte natürlich Sorge, dass es wieder passieren kann. Der Brand hat bei den Verletzten, aber auch bei den Angehörigen der Verletzten und des Toten tiefe Narben hinterlassen. Umso furchtbarer ist es, dass die Tat nicht aufgeklärt werden konnte. Es bleiben die Ungewissheit und die Frage nach dem Warum.“

Das Feuer wurde mit Brandbeschleuniger an Kunststoffrohren unter der Brücke gelegt, die danach abgerissen werden musste. Foto: dpa/dpa/Henning Kaiser

Info Neubau der Brücke dauerte Jahre Was Der verheerende Brand vor zehn Jahren beschädigte die Autobahnbrücke bei Nievenheim so stark, dass sie abgerissen und neu gebaut werden musste. Folgen Der Verkehr musste zeitweise über ein Ersatzbauwerk geführt werden. Erst im Mai 2018 war die neue Brücke fertig. Die reine Bauzeit betrug drei Jahre.

Holger Hagedorn beschäftigt der Fall auch immer noch intensiv. Der Künstler mit Wohnsitz in Pulheim, aber vielen Dormagen-Bezügen (unter anderem machte er 1985 am Norbert-Gymnasium in Knechtsteden sein Abitur) hatte zur Erinnerung an die Opfer des schweren Brandes, aber auch für alle Verkehrsopfer, für die A57 das Mahnmal „Corpus Delicti“ geschaffen, das ganz in der Nähe des Unglücksortes, auf dem Gelände der Autobahnraststätte Nievenheim-Ost (Fahrtrichtung Neuss), aufgestellt worden ist. Das Mahnmal besteht aus zusammengeschmolzenen Kunststoffteilen vom Brandort. Es besteht aus zwei großen Elementen, die durch ihre gebogenen Formen wie Schwingen aussehen – und mit denen die Flügel eines Todesengels assoziiert werden könnten. Umgeben ist diese Kunst-Installation von 13 kleinen Steinen und einem größeren Findling. Sie stehen für die 13 Verletzten und dem damals ums Leben gekommenen Mann aus Jüchen. Hagedorn empfindet es, ähnlich wie Lierenfeld, als „tragisch und belastend, dass die Brandstiftung immer noch nicht geklärt ist“.

Bei der Polizei ist das Thema inzwischen eher ein „Cold Case“, ein seit langem ungeklärter Kriminalfall. Behördensprecherin Daniela Dässel sagt auf Anfrage unserer Redaktion, dass inzwischen Kollegen in Pension gegangen seien, die damals den Fall bearbeitet haben. „Es gab in den vergangenen Jahren zwar vereinzelte Hinweise, die aber nicht zu neuen Ermittlungsansätzen geführt haben.“ Das bedeutet letztlich wohl, dass an der Ermittlungen der Täter nicht mehr gearbeitet wird.

Für Holger Hagedorn ist das Thema damit aber noch lange nicht durch. Er hält Aufklärung immer noch für möglich – und setzt dabei auf das Gewissens des Täters oder der Täter. Das Leid der Opfer und deren Angehörigen sei damit zwar natürlich nicht zu vergleichen, doch Hagedorn glaubt, dass der oder die Verursacher schwer an ihrer Schuld zu tragen haben. Irgendwann könnte der Druck unerträglich werden. „Ich halte es deshalb für vorstellbar, dass er oder sie sich irgendwann doch noch meldet – auch nach mehr als zehn Jahren“, meint der Pulheimer. Wer mit solch einer Schuld leben müsse, spüre eine große Belastung. Hagedorn: „Ich würde mir wirklich sehr wünschen, dass sich jemand zu der Brandstiftung bekennt. Derjenige hätte dann schließlich auch die Chance, die Geschehnisse von vor zehn Jahren aufzuarbeiten – zum Beispiel mit psychologischer Hilfe.“ Im Übrigen ist er davon überzeugt, dass es in Dormagen Mitwisser der Tat gibt. Sollte er damit Recht haben, könnte es auch aus diesem Kreis Hinweise geben – irgendwann, wenn sich die Gewissensbisse nicht mehr unterdrücken lassen.