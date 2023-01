So wählten Eltern in Dormagen Das sind die beliebtesten Vornamen 2022

So sieht die Statistik des Standesamts Dormagen im Detail aus: Bei den Mädchen ist es letztlich ein Trio an der Spitze: Neben Emilia wurden auch Marie und Mia jeweils sechsmal als Vorname gewählt. Während Marie auch in 2021 sehr gefragt war (fünf Mal), war es nur ein Baby, das 2021 den Namen Mia erhalten hat. Es folgen Isabella, Lea und Lia (jeweils fünf Kinder), sowie Maria und Mila (je vier). Keine Rolle spielte im vergangenen Jahr der Name Amelie: Wurde er 2021 noch fünfmal gewählt, so bekam ein Jahr später kein Mädchen diesen Vornamen.