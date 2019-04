Serie Rätsel der Stadt Dormagen : Das Schmetterlingsfeld an der Mathias-Giesen-Straße

Das Areal mit den bunten Insekten auf der linken Seite des Friedhofseingangs soll Familien bei der Trauerbewältigung helfen.

Der Schmetterling aus Holz ist 30 mal 20 Zentimeter groß. In die Mitte hat jemand ein rotes Herz gemalt. Auf dem linken Flügel erkennt man Blumen, auf dem rechten eine Sonne. Drei dieser Holzschmetterlinge stecken auf Metallstäben. Dazwischen steht eine 1,20 Meter hohe Steinstele. Blumen, Kerzen und Engelsfiguren wurden hier abgelegt. 2002 regte der Verein „Initiative Schmetterlinge“ an, dass in Dormagen eine Grabstätte für Schmetterlingskinder angelegt wird. Der Begriff Schmetterlingskind ist ein anderes Wort für Fehlgeburt. Unter Fehlgeburt wird eine Leibesfrucht verstanden, die keine Lebenszeichen wie Herzschlag und Lungenatmung aufweist und ein Gewicht von unter 500 Gramm hat. Fehlgeburten unterliegen nicht der Bestattungspflicht. 2005 wurde auf dem Friedhof in Dormagen das Schmetterlingsfeld eingeweiht.