Neu in Dormagen : Das Programm für die Kinonächte auf der Freilichtbühne

Zons Das Programm für die Zonser Kinonächte ist veröffentlicht. „Wir freuen uns sehr, endlich die Filme für unser erstes Kino-Open-Air auf der Zonser Freilichtbühne bekanntgeben zu dürfen“, heißt es auf der Facebookseite.

Gezeigt werden „Mamma Mia 2“ am Donnerstag, 1. August, „Der Junge muss an die frische Luft“ am Freitag, 2. August, „Monsieur Claude 2“ am Samstag, 3. August, und „Bohemian Rhapsody“ am Sonntag, 4. August. Filmbeginn ist jeweils um 21.30 Uhr. Für Getränke und Bewirtung ist gesorgt. Die Tickets für 11,50 Euro sind jetzt im Vorverkauf erhältlich in der City-Buchhandlung an der Kölner Straße in Dormagen, auf Kölnticket.de und Eventim. Und in Kürze auch in der Tourist-Info in Zons und beim Veranstalter „Filmlichter GmbH“, der auf gute Resonanz hofft und betont: „Wir möchten die Zonser Kinonächte gern in den nächsten Jahren fortsetzen.“