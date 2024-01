Technische Betriebe Dormagen Das sind die Vorhaben der TBD im Jahr 2024

Bei den laufenden Projekten im Unterhalt gebe es 2024 dagegen keine außergewöhnlichen Arbeiten, so Wedowski. Bei der Erneuerung der Spielplätze arbeite man derzeit noch am Programm, das im vergangenen Jahr angestoßen wurde. Unter anderen wegen Lieferschwierigkeiten bei den Herstellern der Spielgeräte gebe es Verzögerungen. Im März werde der Jugendhilfeausschuss erstmals in diesem Jahr tagen, dann dürfte die weitere Planung für die Dormagener Spielplätze in die Wege geleitet werden.