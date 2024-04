Freizeit in Dormagen Das Piwipper Böötchen setzt wieder über

Am Osterwochenende hatte das Warten endlich ein Ende: Das Piwipper Böötchen querte in diesem Jahr erstmals wieder den Rhein und nahm den Betrieb zwischen Dormagen und Monheim wieder auf. „So nah am Wasser auf den schaukelnden Wellen – das macht ein gutes Gefühl“, meinte Stefan Hoffmann, Schiffsführer, Betriebsleiter und seit kurzem Vorstandsvorsitzender des zum Böötchen gehörenden Vereins. „Ja“, sagt der Mann, der unter der Woche als Software-Ingenieur arbeitet, „der ehrenamtliche Arbeitsumfang ist fast der eines Fulltime-Jobs.“ Aber er liebt es, am Wochenende und an Feiertagen (von 10.30 bis 18 Uhr) Fußgänger und Radfahrer, Kinder und Hunde sicher über den Rhein zu bringen. Immerhin hat sein Hauptjob auch etwas mit Schifffahrt zu tun: Er entwickelt Navigations-Software für die Binnenschifffahrt. 400 Fahrgäste waren es am ersten Tag, die die Nussschale nutzten, um ein bisschen Urlaubsgefühl zu spüren. Aufgeteilt auf 32 Fahrten. „Wir haben für jeweils 25 Fahrgäste Platz“, sagt Hoffmann.