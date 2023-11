Energie in Dormagen Fahrplan für Heizungen ab Januar 2024

Alexander Drechsler, Technischer Leiter der evd, informierte über den Zeitplan, den das neue Gebäudeenergiegesetz (GEG) vorgibt. Wichtig zu wissen: Nur für Heizungen, die ab dem 1. Januar 2024 in Neubauten neu installiert werden, gilt sofort die Anforderung von 65 Prozent erneuerbaren Energien für den Betrieb. Für bestehende Heizungen besteht zunächst kein Handlungsbedarf. Doch wie sieht die Wärmeversorgung in Dormagen in Zukunft aus? „Einige Haushalte sind bereits an ein Fernwärmenetz angeschlossen, für andere Gebäude könnte eine Wärmepumpe die beste Lösung sein“, so Dieckmann. Nachhaltige Nahwärmekonzepte gebe es bereits. Aber: Erst wenn der Wärmemasterplan steht, wird sich zeigen, wie wir in Zukunft heizen.