FDP kommt mit Israel-Resolution im Ausschuss zu spät Das lange Schweigen des Integrationsrates

Auf den Tag genau sieben Wochen ist es her, seit die Terrororganisation Hamas Israel überfallen und Menschen brutal getötet und entführt hat. Seitdem ist es ein beherrschendes gesellschaftspolitisches Thema, das Meinungsspektrum ist groß. Aus einem Gremium, von dem man (am ehesten) eine Reaktion erwartet, dem Integrationsrat der Stadt, war bislang nichts zu hören. Eine (späte) Gelegenheit hätte sich am vergangenen Mittwoch angeboten, als die turnusmäßige Sitzung des Integrationsrates auf dem Kalender stand. Doch dort wurde nur das festgelegte Programm abgespult. Der Vorsitzende Mehmet Güneysu hätte die Gelegenheit gehabt, im Rahmen seiner Begrüßung auf den Konflikt einzugehen und eine Stellungnahme abzugeben. Auch eine Meinung als „persönliches Statement“ wäre denkbar gewesen. Aber es geschah nichts. Güneysu sagte am Freitag auf Anfrage unserer Redaktion, dass an einer Stellungnahme des Integrationsrates „gearbeitet wird“ und diese werde „in Kürze“ mitgeteilt.