Goldhochzeit in Dormagen Verliebt wie am ersten Tag - Maria und Winfried Esser

Nach ihrer Hochzeit bekamen die beiden zusammen zwei Söhne. Inzwischen haben sie auch noch drei Enkelkinder. „Unser Sohn lebt jetzt in unserem Haus, wir sind umgezogen und leben zwar noch alleine, aber seniorengerecht in einer Wohnung ohne Treppen und etwas kleiner, damit wir uns noch alleine um alles kümmern können und keine Unterstützung brauchen." Zusammen mit all ihren Freunden, Bekannten und der gesamten Familie werden die beiden in einer großen Bar in Neuss ihre goldene Hochzeit feiern. „Über 100 Gäste sind eingeladen", berichten die beiden stolz und freut sich schon jetzt auf die große Sause. „Dadurch, dass wir beide neben unserer Berufstätigkeit immer viel gereist sind, sehr aktiv in der Kirche tätig waren und wir zusätzlich im Karnevalsverein sowie im Tambourcorps sehr aktiv waren, haben wir einen unglaublich großen Freundes - und Bekanntenkreis", erklärt Winfried Esser. Er ist der Überzeugung, dass das auch der Ehe zu Gute kam. „Wir haben uns immer ernst genommen, alles besprochen und viel Zeit zusammen verbracht - und wir lieben uns wie am ersten Tag.“