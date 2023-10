Geschichte in Dormagen Das Leid und Überleben der jüdischen Mitbürger

In den ausgewerteten Unterlagen von Gans werden insbesondere seine ersten Lebensjahre auf der Hauptstraße, „der einzigen Straße des Dorfes“, geschildert. Er berichtet von der großen Harmonie, die zwischen christlichen und jüdischen Dormagener Bürgern herrschte. Mit diesen Aufzeichnungen ist ein authentischer Blick ins Dormagener Alltagsleben in den Jahren bis etwa 1900 möglich. Ein Blick, den uns jemand verschafft, der sich 80 Jahre später mit Vergnügen und ohne Groll an diese Zeit erinnert. Denn: Der jüdische Junge Oscar lebte, lernte und spielte wie seine christlichen Kameraden. Er war verliebt, er spielte anderen Leuten Streiche, wurde bestraft wie seine Freunde und hatte alles in allem eine glückliche Kindheit. Von antijüdischem Verhalten in dieser Zeit in Dormagen war keine Rede.