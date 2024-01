Geschichte in Dormagen Das Ende der Horremer Kapelle

Kirchliche Feiertage, und natürlich alle Sonntage, waren im alten Dorf Horrem heilig. Man befolgte die kirchlichen Gebote, ließ die Arbeit am „siebten Tage ruhen“ und ging zur heiligen Messe in die Kirche „Zur Heiligen Familie“. 1897 wurde die erste Kirche mit diesem Patrozinium, die später wegen ihrer geringen Kapazität immer „Kapelle“ genannt wurde, konsekriert, also eingeweiht. Sie stand an der Knechtstedener Straße, also wie es sich gehörte, mitten im Dorf – dort, wo heute die katholische Kita Zur Heiligen Familie steht.