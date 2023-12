Liebe in Dormagen Verliebt wie am ersten Tag - Eiserne Hochzeit bei Familie Kirsch

(amal) Mit knapp 21 Jahren lernte sich das Ehepaar Erika und Adolf Kirsch durch Zufall in Welsum kennen. „Ich weiß es noch wie heute" erinnert sich Adolf Kirsch sehr verliebt. „Ich war bei meinen Eltern und meine Schwester brachte eine Freundin mit. Meine Frau kam die Treppe in meinem Elternhaus hinauf und mir stockte der Atem. Ich war sofort verliebt in sie. Sie war wunderschön, genau wie heute." Auch bei seiner Frau Erika funkte es sofort. Nach kurzer Zeit bat Adolf Kirsch die Eltern seiner Frau um ihre Hand, die auch sofort zustimmten. „Meine Mutter war überglücklich, als mein Mann sie fragte, ob wir heiraten dürfen", erinnert sich Erika Kirsch. Am 28. November 1958 heirateten die beiden zunächst standesamtlich und nur einen Tag später kirchlich. Als das Ehepaar das Angebot von Bayer Dormagen bekam dort zu arbeiten, zögerten sie nicht lange, packten Sack und Pack ein und bauten sich ihr Nest in Hackenbroich. Dort bekamen sie zusammen zwei Kinder. „Inzwischen haben wir auch schon sechs Enkelkinder und hoffen sehr auf Urenkelchen", verrät Erika Kirsch. Zusammen lebt das Paar auch heute noch alleine. „Meine Frau kann einfach alles. Ich bin sehr froh, dass wir beide noch zusammen zu Hause leben können. Wir haben uns unsere Aufgaben inzwischen gut aufgeteilt. Es läuft einfach“, erklärt der Rentner stolz. „Das geht nur, weil ich den allerbesten Mann habe", fügt die Rentnerin hinzu. „Er hat mir und den Kindern viel ermöglicht. Wir sind sehr viel gereist, wir haben gut gelebt und uns hat es nie an etwas gefehlt. Kurz nachdem wir hergezogen sind, ist er in den Schützenverein eingetreten. Das war eine tolle Gemeinschaft und ist es auch heute noch. Ich habe mich nie alleine gefühlt", so Erika Kirsch weiter. Zusammen mit dem Schützenzug, der Familie, allen Freunden und Nachbarn feierte die Familie Kirsch am vergangenen Samstag im Vereinsheim am Sportplatz ihr Hochzeitsjubiläum. „65 Jahre sind wir verheiratet und ich liebe meine Frau noch wie am ersten Tag. Ich freue mich sehr auf viele weitere gesunde Jahre mit ihr."