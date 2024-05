Ein schönes Stück Heimat in Dormagen Viel besser als sein Ruf: Hackenbroich

Wer Hackenbroich zum ersten Mal sieht, wird sich vielleicht an den vielen großen Wohnblocks im Plattenbaustil stören. Dann verpasst man aber die Chance, ein wirklich schönes Stück Dormagen kennen zu lernen. Denn die beiden Doppeldörfer Hackenbroich und Hackhausen bestechen aus viel Natur. Kaum ein anderer Ort hat so viel Wald um sich herum, einen See direkt vor der Haustür und trotzdem alle Vorzüge, die man zum Leben braucht, wie Schulen, eine gute Nahversorgung, Ärzte, Krankenhaus und vieles mehr. Und: An der Hackenbroicher Stadtgrenze gibt es mit dem Barockschlösschen „Schloss Arff" einen weiteren Blickfang am Waldrand. Darüber hinaus gibt es mit dem Hubihof und dem Il Marchese mindestens zwei Lokale im Ort, die weit über die Grenzen Hackenbroichs hinaus Gäste anziehen.