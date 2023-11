Geschichte in Dormagen Alte Schule soll Schmuckstück werden

Das denkmalaffine Planungsbüro fsp architekten aus Grevenbroich ist beauftragt, der Bauantrag wurde im Sommer eingereicht: Aus der alten Schule an der Hauptstraße soll ein Schmuckstück für die Öffentlichkeit werden. Die denkmalgeschützte alte Schule wird saniert und zu einem Treffpunkt für Vereine und Anwohner hergerichtet. Das Ziel, das Gebäude bis zur Jubiläumsfeier am 11. Dezember 2025 feierlich einzuweihen, wird nach derzeitigem Stand eingehalten. Das geht aus dem Sachstandsbericht hervor, der am Dienstag im Betriebsausschuss Eigenbetrieb Dormagen und Technische Betriebe Dormagen vorgestellt wurde.