Krankmeldung, Infos, Kontakte Dann startet die Kita-App für städtische Einrichtungen in Dormagen

Zum 1. August kommenden Jahres soll sie da sein: die Kita-App. Der Jugendhilfeausschuss beschloss am Mittwochabend die Einführung zum neuen Kitajahr an den Kindertagesstätten der Stadt und des Dormagener Sozialdienstes. Seit Monaten wird an diesem Projekt gearbeitet, dass von Bürgermeister Erik Lierenfeld unterstützt wird: „Sie hat sicherlich viele Vorteile, weil zum Beispiel Informationen zwischen Einrichtung und Eltern sehr schnell fließen können – und umgekehrt“, sagte er bereits im Frühjahr, als intensiv über dieses Thema diskutiert wurde.