Städtischer Betrieb in Dormagen Powerfrau ist beim Eigenbetrieb durchgestartet

Der Eigenbetrieb Dormagen baut und saniert Gebäude, betreibt sie und hält sie instand. Dies bezieht sich auf Verwaltungsgebäude, Schulen und Kitas sowie Gebäude der Feuerwehr und des Rettungsdienstes. Zu den Aufgaben zählen komplexe Sanierungs- und Neubaumaßnahmen wie beispielsweise am Grundschulstandort in Stürzelberg, Neubauprojekte wie der Lernort Horrem, die Realschule in Hackenbroich und der Neubau der Feuerwache in Stürzelberg. Manchmal kommen aber Spezialaufträge hinzu. „Die Sanierung der denkmalgeschützten Alten Schule in Delhoven oder die Instandsetzung der mittelalterlichen Stadtmauer in Zons sind solche Aufgaben. Die Arbeit ist somit sehr facettenreich und macht großen Spaß“, sagt Winter, und sie muss eine Teamplayerin sein, denn beim Eigenbetrieb Dormagen arbeiten rund 250 Menschen: 50 davon sind Ingenieurinnen und Ingenieure, Technikerinnen und Techniker sowie Kaufleute, dazu kommen 35 Hausmeisterinnen und Hausmeister sowie rund 165 Reinigungskräfte.